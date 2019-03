Napoli, festeggia i suoi 50 anni ai domiciliari: il party è interrotto dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

L'industriale imputato per il tristemente noto «omicidio di Natale» va agli arresti domiciliari nella sua fabbrica, a Pomigliano. Qui organizza la festa per il suo cinquantesimo compleanno con tanto di catering, gelataio e rosticciere. Ma i parenti della vittima, indignati, denunciano tutto ai carabinieri. I militari fanno quindi irruzione in fabbrica e fanno annullare l'evento.