Morto Vincenzo Vanacore, lutto a Napoli: fu inventore del progetto sociale «L'uomo e il legno»

Lutto in città a Napoli per la morte di Vincenzo Vanacore, detto «Enzo» aveva 65 anni. L'annuncio è arrivato da Stefania Piras: «Insieme fino all’ultimo respiro nessun ricordo andrà perso addio Vincenzo». Vanacore era noto per aver messo in piedi il progetto sociale «L'uomo e il legno». Il progetto nasce nel 1995 nel quartiere di Scampia, a Napoli, con lo scopo di promuovere l’integrazione attraverso l’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.