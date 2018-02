Domenica 18 Febbraio 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 19:50

Si è presentato in ospedale sanguinante e con numerose ferite sul corpo e al volto, il 22enne napoletano che ieri è stato soccorso al Loreto Mare. L’uomo, ha riferito di essere stato aggredito nei pressi della Calata ponte di Casanova, a pochi passi da piazza Nazionale, da un gruppetto di persone che non conosceva ma il suo racconto è al vaglio delle forze dell’ordine.L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 20 di ieri e, nonostante la vittima abbia tentato di difendersi ed evitare i fendenti, gli aggressori sono riusciti a colpirlo al torace, ai glutei, in faccia ed alla nuca. I medici del nosocomio in via Vespucci hanno suturato le ferite più profonde, comprese quelle sulla cute, assicurandosi che non vi fossero lesioni agli organi interni e refertato il giovane con una prognosi di 15 giorni.