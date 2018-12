Giovedì 6 Dicembre 2018, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 13:56

È stato sottoposto a fermo di pm l’uomo accusato di avere ucciso Iurii Busuiok il primo dicembre davanti a un locale di via Mario Pagano nel corso di una lite. Si tratta di un polacco di 31 anni, in Italia senza fissa dimora, che saltuariamente lavora come operaio edile.L’uomo è stato bloccato nei Quartieri Spagnoli ed è stato accompagnato in Questura; dopo l’interrogatorio dei magistrati Giuliano Caputo e Roberta Simeone, è scattato per lui il fermo di pm ed è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Avrebbe ammesso le sue responsabilità, affermando però di avere agito sotto l’effetto di alcol e di essersi reso conto solo successivamente di avere ferito mortalmente il ragazzo.