Napoli violenta, il parroco in trincea: «Aiutava gli stranieri, il tabaccaio ucciso non era razzista»

Sabato 6 Luglio 2019, 08:00

Daniela, Lucia e Alessia hanno suonato, cantato e pregato ieri sera, come ogni venerdì, nella loro parrocchia, a Calvizzano. La moglie e le due figlie di Ulderico Esposito, il tabaccaio morto dopo l'aggressione da parte di uno straniero, non hanno rinunciato alla celebrazione dell'Adorazione Eucaristica nella Chiesa di San Giacomo Apostolo. La comunità di fedeli che per loro, è stata e continua ad essere una casa accogliente, potrà essere ora il «luogo dell'anima dove cominciare un percorso sul senso del perdono che deve avvenire e avverrà», come ha spiegato don Ciro Tufo. È lui, il sacerdote napoletano che da 10 anni guida la parrocchia calvizzanese, a raccontare chi era il 52enne napoletano ucciso da un pugno al volto.«Ulderico era una persona dal cuore grande, frequentava assiduamente questa comunità e insieme alla sua famiglia, partecipava ai gruppi spirituali Cana, alle esperienze di preghiera organizzate dalla chiesa, ai ritiri spirituali e soprattutto alle attività di volontariato. Mi aiutava a preparare e organizzare i pasti per i poveri e gli immigrati, donando il suo tempo e servendo lui stesso il cibo ai tavoli. Si prendeva cura del prossimo ed era sempre pronto a dare una mano a chi si trovava in difficoltà, senza differenze di colore di pelle. Adesso più che mai è importante dire che per lui non contavano le provenienze, la religione o le diversità, non era di certo razzista».