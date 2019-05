Napoli, violenza al San Giovanni Bosco: aggredita una guardia giurata

Sabato 11 Maggio 2019, 17:57

Ennesima aggressione a Napoli tra le mura ospedaliere, contro il personale addetto alla sicurezza. L'episodio é avvenuto al San Giovanni Bosco, presidio della Doganella dove ieri alcuni parenti di un ricoverato pretendevano di fargli visita fuori orario, senza aver alcun tipo di autorizzazione.Dapprima i familiari avevano ignorato l'invito a ripresentarsi durante le fasce orarie dedicate all'ingresso dei parenti, successivamente i 3 uomini che pretendevano di entrare, avevano cominciato ad alzare i toni di voce e insultare la guardia giurata. Di fronte al diniego categorico del vigilantes che gli stava impedendo l'accesso ai locali ospedalieri, gli uomini hanno infierito con calci e pugni.Gli aggressori sono stati bloccati e identificati dalle forze dell'ordine mentre la guardia, refertata con 3 giorni di prognosi, è stata medicata all'interno del pronto soccorso del San Giovanni Bosco. Giusto 48 ore prima di quest'aggressione, era accaduto un episodio simile all'ospedale Vecchio Pellegrini dove un'altro vigilantes ha subito percosse per aver impedito ai familiari di un degente di parcheggiare fuori l'area di sosta.«Stiamo registrando un aumento di episodi violenti nei confronti della nostra categoria - ha denunciato Giuseppe Alviti dell'associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - chiediamo da tempo maggiore tutela e soprattutto qualifiche di pubblica sicurezza oltre che, come annunciato tempo fa dal Questore di Napoli, la rimessa in forze del progetto "Mille occhi sulla città" rivolto alla stretta collaborazione tra vigilanza privata e forze dell'ordine per la tutela della sicurezza pubblica».