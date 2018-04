Napoli, nuovo raid sul lungomare: tre 17enni aggrediti dal branco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 16 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il «branco selvaggio» lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi alberghi e dal Borgo Marinari. A farne le spese, questa volta, tre minorenni dei Quartieri spagnoli, tutti di buona famiglia e incensurati.Il solito copione visto e rivisto: i bulli - un gruppaccio composto da almeno una decina di persone - è entrato in azione dopo aver preso di mira i tre 17enni che, dopo una serata sul lungomare, stavano facendo rientro a casa. Un pestaggio violentissimo, avvenuto sotto gli occhi di decine e decine di testimoni terrorizzati che, neanche a dirlo, si sono ben guardati dall'intervenire per difendere le vittime.A denunciare l'accaduto è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.