Violenze nelle case di cura, Cisl Fp: «Ora basta, intervengano le autorità»

«Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. La crescita ormai esponenziale degli episodi di violenza nelle case di cura, in particolare nei pronto soccorso, mette in pericolo l’incolumità degli operatori sanitari e la sicurezza degli stessi pazienti ricoverati. Non si può più tacere. Le autorità devono intervenire, e subito». Così Lorenzo Medici e Luigi D’Emilio, segretari generali rispettivamente della Cisl Funzione Pubblica della Campania e di Napoli.

«L’ultima vicenda registrata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli è la testimonianza – a detta dei due leader – che occorre una risposta forte, che sia deterrente davvero. Deve finire la sensazione di impunità che accompagna le gesta di chi usa metodi inaccettabili verso il personale sanitario impegnato ogni giorno a fianco degli ammalati».

Il responsabile provinciale del comparto Sanità Privata della Cisl Massimo Imparato ha scritto una lettera al sindaco di Napoli, nella quale ha chiesto la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, ed al prefetto per un incontro urgente al fine di individuare, congiuntamente alla Questura di Napoli e alla direzione della struttura, possibili soluzioni volte a contrastare e risolvere il fenomeno in questione “per garantire l’ordine sociale e l’armonico sviluppo dei rapporti nel mondo del lavoro”.