Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, in seguito ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite in famiglia, sono intervenuti in un’abitazione di via Sorrento dove hanno trovato un uomo che stava minacciando la moglie che si era rifiutata di consegnargli del denaro.



Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. P.P., 50enne napoletano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA