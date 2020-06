Violenza di genere e Covid-19: il lockdowun e la convivenza forzata in casa nei difficilissimi mesi di marzo, aprile e maggio (in particolare dal 9 marzo al 18 maggio) ha fatto aumentare gli Sos al numero dedicato della Asl Napoli 1 (338-500.43.98) e sulla email oltrelaviolenza@aslnapoli1centro.it. Un aumento delle richieste di aiuto registrato anche al centro Dafne del Cardarelli. Il servizio "Oltre la violenza" ha in quelle settimane registrato numerose chiamate per richiesta di informazioni da parte di utenti, operatori del settore e cittadini che stavano vivendo momenti difficili nelle loro relazioni affettive e sentimentali. Giorni in cui sono stati completati moltissimi colloqui telefonici, vere e proprie consulenze psicologiche individuali e a distanza confluiti anche in piani di pronto intervento per autori di violenza contro le donne e di genere. «Le necessarie norme di contenimento - avverte il manager della Asl Ciro Verdoliva - hanno creato un’emergenza nell’emergenza, per questo abbiamo intensificato la nostra azione". Un lockdown che ha esacerbato le relazioni a rischio in convivenze quasi forzate in un momento in cui il senso comune percepiva come ridotte le possibilità di ricevere aiuto. "In tutti questi mesi - continua Verdoliva - lo sportello anti violenza (OLV - Oltre La Violenza) dell’Asl Napoli 1 Centro ha continuato ad essere operativo e aperto al pubblico. Intensificata anche l’offerta del servizio con attività di sostegno psicologico anche attraverso consulenze telefoniche e assistenza online".

Un piano di comunicazione partito in quelle settimane ha cercato contemporaneamente di sensibilizzare i cittadini rispetto alla violenza contro le donne. «Due Cuori e Una Quarantena» e «Papà in Gioco» (quest’ultima realizzata in collaborazione con il Dipartimento degli studi di genere della Federico II e gli altri partner del progetto europeo Vidacs) due delle campagne messe a punto in questi mesi. «La scelta è stata quella di esplorare le differenze di genere e farle emergere, come possibilità per dar voce anche agli uomini - dice la psicologa referente del progetto Antonella Bozzaotra - abbiamo cercato di valorizzare le risorse e le esperienze degli uomini sia come partner che come padri». Il vademecum “Come contenere la pandemia della violenza maschile contro le donne” ha infine offerto alcune indicazioni ispirate alle regole di prevenzione diffuse per il contrasto dell’epidemia da COVID-19 e riadattate al fenomeno della violenza, con l’obiettivo di offrire suggerimenti per prendersi cura delle proprie relazioni e prevenire la violenza.

Uno dei centri più attivi sulla prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza di genere è al Cardarelli: dopo l’istituzione a luglio del 2016 nel pronto soccorso medico dell’ospedale partenopeo (primo step del percorso rosa del centro Dafne) sono accolte, osservate e refertate circa 100 donne all'anno che hanno subito violenza di genere (fisica, sessuale, verbale o psicologica). Tra queste alcune sono minori, altre straniere. La procedura medica prevede osservazione e refertazione in ginecologia, per violenza sessuale. A tutte le donne viene offerta consulenza psicologica, (secondo gradino step del percorso rosa) mentre il terzo step del percorso prevede un collegamento diretto con le istituzioni territoriali (Forze dell’Ordine, Centri anti-violenza, Servizi sociali, Procura della Repubblica).

Per quanto riguarda l'individuazione di una violenza sospetta e non dichiarata gli indicatori riconosciuti a livello internazionale che gli operatori sanitari devono avere presente al momento del triage o successivamente in qualunque momento del percorso medico o psicologico vanno dal ricorso ripetuto al Pronto soccorso o presenza di ferite o traumi pregressi al racconto di dolore pelvico cronico, di continue infezioni genito-urinarie, di patologie gastro-intestinali croniche. L'attenzione deve essere alta anche in casi di storie di depressione, abuso di droga o farmaci, tentati suicidi ovvero rilievo di traumi giustificati con una storia confusa e contraddittoria o ancora continue preoccupazioni per la salute non definite e uno stato ansioso non sedabile con rassicurazioni sul piano sanitario. Sospetta anche un partner sempre presente alle visite e screditante a cui la donna tende a delegare le decisioni, difficoltà a seguire le prescrizioni sanitarie, mancata risposta ai trattamenti prescritti, rifiuto di visite domiciliari da parte di assistenti sociali.



