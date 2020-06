Continuano le operazioni pianificate dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli per il contrasto dei reati di violenza di genere e supporto alle vittime. Cinque le persone arrestate, tre invece quelle denunciate negli ultimi giorni. A Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri hanno denunciato un uomo che ha aggredito la sua ex moglie minacciandola anche di morte. I carabinieri hanno ritirato cautelativamente le armi - regolarmente dichiarate - dell'uomo. I carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno denunciato un 38enne di Ercolano per atti persecutori. L'uomo, nonostante sottoposto agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico per lo stesso reato, non ha accettato la separazione dalla moglie e l'ha minacciata telefonicamente.

Altro episodio di violenza a Torre del Greco. Denunciato un 52enne. A causa della fine del matrimonio ha minacciato e insultato più volte l'ex moglie che lo ha denunciato ai carabinieri. I militari di Sant'Anastasia, invece, hanno arrestato due uomini violenti: un 45enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro reato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione in forza a un provvedimento emesso dal Tribunale di Nola. L'uomo ha aggredito la madre convivente e in alcuni casi si è fatto consegnare con minaccia somme di denaro. Stessa sorte per un 48enne. I carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali. i militari, allertati dal 112, hanno accertato in un appartamento che l'uomo aveva aggredito e schiaffeggiato la sorella e minacciato il padre. Da mesi il 48enne poneva in essere condotte vessatorie nei confronti della familiari. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Momenti di tensione a Qualiano dove i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 49enne sorpreso all'interno della sua abitazione - palesemente ubriaco - mentre offendeva la moglie urlando alla presenza del proprio figlio invalido. All'arrivo dei carabinieri che erano stati allertati dalla stessa vittima, li ha minacciati e si è avventato su un militare nel tentativo di sfilargli la pistola dall'interno della fondina: è stato bloccato e ammanettato. L'arrestato è stato portato in carcere.

I carabinieri di Casoria, infine, hanno arrestato per minaccia, imbrattamento di cose altrui e maltrattamenti in famiglia un 46enne sulla base di un provvedimento emesso dal tribunale di Pesaro. aveva perseguitato la sua ex compagna e dovrà scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione. Attimi di paura anche per una donna di Cercola. La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il marito l'aveva aggredita per l'ennesima volta e minacciata di morte come già avvenuto giorni prima. I carabinieri di Torre del Greco, entrati nell'appartamento, hanno constatato la criticità della situazione: l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Repressione dei reati violenti ma anche tutela delle vittime. Il Comando provinciale carabinieri di Napoli ha in programma di instituire una nuova «stanza tutta per se» come quella inaugurata nel dicembre 2016 presso la stazione carabinieri di Capodimonte. L'obiettivo è quello di rendere l'ambiente ,dove le vittime di abusi o violenza di genere denunciano gli aggressori, il più confortevole possibile.

