Napoli, choc in un liceo del Vomero: «Bidello prende a schiaffi un alunno»

Ancora un episodio di violenza tra le mura del liceo vomerese Mazzini, dove negli scorsi giorni si è verificato un episodio di vandalismo con estintori scaricati sul pavimento e le aule cosparse di fogli di carta.

Come denunciano alcuni studenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e tramite dei video postati sui social, il protagonista della vicenda è un collaboratore scolastico che avrebbe aggredito uno studente.

«Ho ricevuto il video da mio fratello, studente del liceo scientifico Mazzini. Il fatto è accaduto all’interno della scuola. Non conosco tutti motivi per il quale è successo ciò ma so che il bidello, non so per quale motivo, ha insultato il ragazzo. Si è creata una forte tensione. Una volta scoppiata la lite è intervenuto un secondo ragazzo che frequenta la classe di mio fratello che è quello che si vede nel filmato» - racconta uno dei segnalanti.



«Ci hanno inviato un video in cui si vede un uomo, che a detta degli studenti sarebbe un bidello, che aggredisce una persona, secondo quanto segnalato dagli studenti sarebbe uno studente. Per questa ragione abbiamo inviato una comunicazione al Dirigente Scolastico per capire se sia a conoscenza dell’episodio e se sono stati presi provvedimenti. Se ciò che è stato denunciato venisse accertato e confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave per il quale chiediamo seri provvedimenti. La violenza, per qualsiasi ragione, va sempre condannata» - ha dichiarato Borrelli assieme a Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde della Municipalità Vomero-Arenella.

