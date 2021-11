Napoli, violenza contro la moglie: arrestato 46enne di Pozzuoli

Ieri sera gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Ovidio per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul piazzale antistante un’abitazione, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale l’aveva aggredita fisicamente per futili motivi e si trovava ancora nell'appartamento con i figli minori.

Gli operatori, una volta all’interno, hanno arrestato un 46enne puteolano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.