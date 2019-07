Napoli, sabato di violenze in ospedale: dopo il Loreto Mare aggressione anche al San Giovanni Bosco

Sabato 27 Luglio 2019, 17:25

Doppia aggressione questa mattina in due presidi ospedalieri a poche ore di distanza l'una dall'altra. Al Loreto Mare, poco dopo le 12.30, un uomo assistito per uno stato di agitazione psicomotoria ha danneggiato le medicherie del pronto soccorso e distrutto parte del mobilio ospedaliero prima di scatenare la propria rabbia contro il personale sanitario.Il paziente ha perso completamente il controllo e dopo aver urinato in un cassetto seminando il panico tra i ricoverati, ha colpito con calci e pugni chiunque gli si avvicinasse. Vittime del raptus di violenza sono stati un infermiere, l'unico in forza al Triage, e due guardie giurate, refertati con cinque giorni di prognosi ciascuno per i traumi riportati e anche un poliziotto del commissariato Vicaria, intervenuto in seguito alla richiesta di aiuto partita dal pronto soccorso.Dopo poco meno di due ore, si è verificato un secondo episodio, questa volta all'ospedale San Giovanni Bosco, dove il marito di una paziente pretendeva che la donna saltasse la procedura di accettazione per ricevere prima l'assistenza medica. Nonostante le spiegazioni degli infermieri e i tentativi di calmarlo, l'uomo è scoppiato in un accesso d'ira minacciando i medici e tutti i sanitari che provavano ad avvicinarlo. Anche in questo caso ci sono stati danneggiamenti del mobilio, seppure in quantità minore rispetto all'episodio del Loreto Mare e sul posto sono intervenuti i carabinieri.Per entrambi gli aggressori è scattata la procedura di identificazione e verbalizzazione di quanto accaduto da parte delle forze dell'ordine ma il disagio per entrambi i presidi è stato più che altro il panico seminato tra i pazienti assistiti. «C'è bisogno di più tutele e un implemento della vigilanza, visto che queste abominevoli azioni giungono proprio a ridosso dello sciopero nazionale della vigilanza privata che si terrà il prossimo 1 e 2 Agosto, abbiamo richiesto di essere ascoltati dal prefetto e dal commissario straordinario Asl na 1 Ciro Verdoliva e attendiamo con fiducia un riscontro», ha dichiarato Giuseppe Alviti leader dell'associazione Guardie Particolari Giurate. Un altro aspetto è sottolineato dai sanitari che puntano il dito sull'assistenza di un percorso di pronto soccorso dedicato ai pazienti psichiatrici che necessitano di procedure preferenziali e maggiore considerazione.