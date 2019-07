Nuovi raid negli ospedali di Napoli, la resa dei vigilantes: «Noi senza poteri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 07:30

Ancora violenza contro gli operatori sanitari negli ospedali: quando non sono i camici bianchi, tocca alle guardie giurate. Pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana. Il commissario della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, assicura a tutti i dipendenti il supporto legale e la costituzione parte civile in un eventuale processo, ed è pronto a condividere con gli operatori «quanto necessario a migliorare la sicurezza del personale sanitario» annunciando che in autunno dovrebbero essere pronte le telecamere, fisse e mobili.