Napoli, ancora violenza in corsia: aggressione al San Giovanni Bosco, feriti due vigilantes

Giovedì 20 Giugno 2019, 11:10

Ancora violenza tra le mura ospedaliere, al San Giovanni Bosco di Napoli. Fino a oggi le aggressioni consumate ai danni del personale sanitario dall'inizio del 2019 sono arrivate a 46 come documenta l'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ma stavolta calci e pugni sono stati rivolti ai vigilantes, seconda categoria presa maggiormente di mira nei presidi.L'episodio è accaduto intorno le 20.30 di ieri sera e le vittime sono stati due vigilantes di guardia al pronto soccorso che non consentivano l'accesso a tutti i familiari di un paziente assistito, come previsto dal regolamento ospedaliero. Il gruppetto di parenti pretendeva di entrare all'interno del box medico dove i sanitari stavano effettuando le visite e dopo alcuni dinieghi e i tentativi di farli calmare, le guardie giurate sono state assalite con schiaffi e pugni al punto che è stato necessario allertare le forze dell'ordine.Le vittime sono state refertate all'interno del presidio, nel pronto soccorso del San Giovanni Bosco e giudicate guaribili con prognosi di cinque e tre giorni. «Esprimiamo solidarietà alle guardie giurate ma soprattutto rilanciamo l'iniziativa che tempo fa la Questura di Napoli aveva intrapresi col progetto “Mille occhi sulla città” per rafforzare collaborazione e sinergia tra vigilanza privata e polizia - ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente della Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - !'alternativa per una maggiore sicurezza è il ripristino del posto fisso di polizia presso ogni pronto soccorso».