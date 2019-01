Napoli, violenza all'ospedale Santobono: rissa tra donne davanti ai piccoli pazienti

Domenica 20 Gennaio 2019, 16:40

«Ancora una video segnalazione che riprende comportamenti violenti all'interno di un pronto soccorso. Stavolta siamo all'ospedale pediatrico Santobono dove due signore sono state riprese mentre si affrontavano con violenza dinanzi ai bambini. Non curanti dei piccoli hanno messo in scena una pietosa immagine di degrado e arroganza che in alcun modo può essere tollerata in un ospedale e, più in generale, in nessun luogo pubblico. Ci vuole il pugno duro contro queste persone». Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.«Solo l'intervento delle guardie giurate che ringrazio per il loro impegno - ha proseguito Borrelli - ha evitato il peggio. È necessario identificare e segnalare tutti coloro che pongono in essere questi inaccettabili comportamenti affinchè siano avvisati che, in caso di reiterazione, scatteranno pene severe. Solo così potremo prevenire le aggressioni che ogni anno sono costretti a subire migliaia di medici, infermieri e guardie giurate».