Napoli, ancora violenza in corsia: picchiato infermiere al San Giovanni Bosco

Martedì 24 Luglio 2018, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora violenza tra le mura ospedaliere, stavolta nel pronto soccorso del San Giovanni Bosco. L'ennesima aggressione contro il personale sanitario si è verificata stamani, intorno alle 10, quando un infermiere è stato minacciato verbalmente e preso a schiaffi. Il sanitario, un 30enne che stava eseguendo una terapia come indicato dal medico per un paziente con dolori addominali, è stato avvicinato da uno dei parenti che aveva accompagnato l'uomo.Poco prima delle minacce e degli schiaffi, il paziente aveva vomitato sul pavimento del pronto soccorso e i parenti avevano chiesto dei tovaglioli per pulire ma, non avendo carta a disposizione in quel momento, l'infermiere gli aveva procurato un lenzuolo. Spazientiti dal contrattempo, i familiari dell'ammalato hanno cominciato a inveire contro l'infermiere e a minacciarlo verbalmente. «Ti aspetto fuori al pronto soccorso», gli avrebbe detto l'uomo che si era avvicinato al volto dell'infermiere sbraitando fino a prenderlo a schiaffi.Il sanitario, pur non reagendo, ha subito una forte contusione al volto refertata con 10 giorni di prognosi e solo l'intervento di alcuni carabinieri presenti nel pronto soccorso per altri motivi ha impedito che la violenza degenerasse. I militari hanno identificato l'aggressore e la vittima ha regolarmente denunciato l'accaduto sottolineando che, «nonostante le numerose aggressioni che si verificano al San Giovanni Bosco, non viene preso alcun provvedimento a tutela dei sanitari».«Anche oggi un collega è stato aggredito mentre svolgeva il proprio dovere e vorremmo sapere se verrà mai il giorno in cui i lavoratori torneranno a casa senza essere insultati o picchiati - ha dichiarato Luigi Paganelli della Cgil del San Giovanni Bosco - ci serve il presidio di polizia promesso, meno premi di produzione per i Dirigenti e più investimenti per la sicurezza dei lavoratori».