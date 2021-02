Punito dal branco per non aver offerto una sigaretta. E’ successo a un 21enne casertano che ieri sera, è stato aggredito mentre si trovava in piazza Dante, a Napoli. Il giovane, è stato avvicinato da un gruppetto di giovanissimi che gli avevano chiesto una sigaretta ma di fronte al suo diniego, non hanno esitato nel lanciargli in faccia una bottiglia.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 21 e subito dopo l’azione violenta, il gruppetto di ragazzini si è dileguato, lasciando la vittima sanguinante a terra. Il 21enne è stato medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove i medici gli hanno suturato una ferita lacero contusa sulla guancia destra e diagnosticato una prognosi di 15 giorni.

