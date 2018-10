Due anni di violenze su una 13enne, l'orco napoletano incastrato dai vicini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

L'orco della porta accanto. Il vicino di casa gentile e insospettabile che approfitta di una ragazzina che abita sullo stesso pianerottolo. La prende a tredici anni, abusa di lei per un anno e più. Fino a quando qualcuno non decide di infrangere il muro di omertà costruito intorno alla vicenda e salva così la giovane vittima dal mostro. L'occasione per squarciare il velo scuro che ha coperto per un anno gli abusi e le violenze subite dall'adolescente l'hanno data i carabinieri che, durante un servizio di perlustrazione nella zona, hanno raccolto la confidenza di chi, in uno scatto di pietà, di rabbia e di indignazione, ha deciso di non voltarsi dall'altra parte e di raccontare i suoi sospetti. Il resto lo hanno fatto le indagini, minuziose ed articolate, che Anna Maria Lucchetta, capo della Procura della Repubblica di Nola, ha affidato ai militari dell'Arma della compagnia di Nola. Ieri la chiusura del cerchio fatto di soprusi e frustrazione con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Nola ed eseguita dai carabinieri coordinati dal capitano Alberto Degli Effetti.