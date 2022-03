Napoli, violenza sessuale a piazza Garibaldi: la studentessa 16enne salvata dalle urla ai commercianti

Violenza sessuale in pieno giorno a piazza Garibaldi. Lui immigrato irregolare di 38 anni, lei studentessa di 16 anni che stava solo cercando - come tutti i giorni - di andare a prendere la linea 1 della metropolitana per rientrare da scuola. È accaduto martedì, alle 13.15, quando il 38enne pakistano ha afferrato alle spalle la minorenne palpandole seno e parti intime per poi cercare di bloccarla e poter consumare un rapporto sessuale. Attimi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati