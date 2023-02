Napoli, violenza sessuale, resistenza e lesioni: arrestato 34enne indiano

Un 34enne indiano è stato arrestato stamattina dai poliziotti in via Medina. Per l'uomo era stato emesso un ordine di carcerazione lo scorso 17 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - Ufficio Esecuzioni penali. Il 34enne deve scontare un anno, 6 mesi e tre giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Fatti che sono stati commessi a Battipaglia nel 2017.