Stupra l'ex e diffonde le foto hot: sospetti sulla diffusione via web

Mercoledì 1 Maggio 2019, 12:00

«Tutta Caivano deve vedere le foto in cui sei nuda, mentre fai sesso con me. Anche tua madre deve sapere chi sei, il prete del paese, tutti: non sei altro che una escort. Di quelle foto farò dei manifesti, le metterò ovunque». Non tutta la città le avrà viste, ma diversi amici e colleghi della vittima quelle immagini rubate all'intimità della vittima dell'ultimo caso di revenge porn venuto alla luce in Campania, le hanno sicuramente visionate. Perché lui, l'innamorato lasciato, ha messo in atto la sua vendetta e le ha inviate su whatsapp e parenti e colleghi della sua ex, corredando le foto con il racconto dei loro approcci, spiegando nei dettagli cosa facevano a letto insieme ed è arrivato a spedire le immagini anche all'ex marito di lei, padre dei suoi due figli, dal quale la donna ha divorziato anni fa, ma col quale ha rapporti più che civili. Foto scattate durante e dopo il sesso, quando Fatima (il nome è di fantasia) aveva con Gennaro, poi diventato il suo aguzzino, una normale relazione sentimentale. Storia che si è chiusa quando lei, 32 anni, ha scoperto che lui era ancora sposato. Per liquidarlo, si è inventata d'essere rimasta incinta e di avere abortito. È stato un errore madornale.