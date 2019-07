CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Luglio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiato con mazze da baseball e trascinato per decine di metri con l’automobile. Sono stati questi i momenti più feroci dell’aggressione subita da un 23enne napoletano la notte scorsa, quando è rimasto tramortito sull’asfalto della carreggiata quasi completamente svestito e ricoperto di sangue.Il brutale raid è accaduto in via Tommaso Fasano, una strada nei pressi di via Santa Maria del Pianto, nella zona di Poggioreale, percorsa frequentemente dal giovane che stava tornando a casa.