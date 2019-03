CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Marzo 2019, 08:30

Sette ore di dissezioni, esami, esplorazioni in addome, prelievi bioptici e altre indagini specifiche che andranno avanti ancora per alcuni giorni in laboratorio. Tanto è durata l'autopsia, eseguita ieri, sulla salma di Vittorio Cerrelli morto il 20 febbraio scorso nella rianimazione del Loreto Mare dopo un calvario iniziato al pronto soccorso del Pellegrini il 19 gennaio. Qui il paziente era rimasto ricoverato per un mese e qui aveva effettuato tre interventi chirurgici succedutisi per recuperare una complicazione sorta dopo il primo intervento. Per mancanza di posto in rianimazione nell'ospedale della Pignasecca era stato alla fine trasferito al Loreto Mare.