Colpo alla Ubi Banca di Volla, commando sfonda la vetrata con una gru e porta via il bancomat.

E successo lunedì poco dopo le quattro del mattino all’istituto di credito, Ubi banca, in via Rossi. Ladri in fuga con un bottino di decine di migliaia di euro, indagano i carabinieri della locale stazione.

Per mettere a segno il colpo, il commando ha utilizzato un automezzo con una gru: con questa hanno sfondato una delle vetrate - di recente ristrutturazione open space che prevede spazi ben visibili da ogni angolazione – dopodiché alcuni uomini della banda in pochissimi minuti hanno imbracato il brancomat e con la gru lo hanno fatto caricare sull’automezzo. Il tutto si è consumato in una manciata di minuti, dove ogni mossa era stata studiata in precedenza. E’ scattato il sistema di allarme ma quando i carabinieri sono giunti sul posto il commando si era già dileguato. A riprendere tutto, i diversi sistemi di videosorveglianza sia del territorio sia quelle a circuito chiuso della stessa banca. Da alcuni filmati registrati si è già potuto vedere quanti fossero e probabilmente altri dettagli al momento al vaglio degli investigatori. Il direttore della banca ha sporto denuncia sebbene non si sia ancora potuto stabilire a quanto ammonti il furto, ma si aggirerebbe sugli oltre 50mila euro.

