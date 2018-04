Tre tartarughe vendute a 300 euro in un cartone di scarpe: blitz delle guardie zoofile

Lunedì 30 Aprile 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 12:15

Stanata la vendita abusiva di testuggini organizzata con appuntamenti su siti internet per incontri mordi e fuggi in strada. I commercianti improvvisati fissavano luoghi e date attraverso contatti sui social e messaggerie online per smerciare le tartarughe di specie protette, nascondendole nel cofano dell'automobile.Le guardie zoofile Agriambiente, dopo attività di indagine sotto le direttive del responsabile provinciale di Napoli, hanno intercettato ieri mattina, uno degli appuntamenti concertati dai mercanti abusivi. Una Fiat Punto di colore marrone sostava in via Filichiti a Volla, nei pressi di un parco commerciale, con il cofano posteriore aperto e alcune persone si avvicinavanono alla macchina contrattando prezzi e modalità dell'acquisto. A quel punto è scattato il blitz delle guardie zoofile che hanno trovato tre tartarughe in un cartone di scarpe vendute al prezzo di 300 euro.Gli animali sono stati sequestrati e i venditori abusivi portati presso la caserma dei carabinieri dove sono stati denunciati alla procura della Repubblica per vendita abusiva, maltrattamento di animali e mancanza di documentazione di provenienza e microchip come previsto dalla legge.