Albicocche «italiane» prodotte in Spagna, asparagi senza etichetta: scatta il sequestro nel Napoletano

I carabinieri della stazione forestale di Napoli hanno ispezionato i locali di una società agricola in via Filichito, a Volla. Secondo quanto accertato dai militari, le confezioni di albicocche riportavano quale origine l’Italia. Dalla documentazione esibita, invece, è emerso che fossero state coltivate e confezionate in Spagna. Da ulteriori verifiche i carabinieri hanno accertato che gli asparagi posti in vendita non riportassero indicazioni sulla tracciabilità. I prodotti oggetto del controllo - circa 800 kg di albicocche e 70 kg di asparagi - sono stati sequestrati mentre il titolare della società denunciato per frode in commercio e sanzionato per oltre 1500 per violazioni amministrative di vario genere.

