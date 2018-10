Domenica 28 Ottobre 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 13:15

Teneva l’arma in macchina e l’auto era parcheggiata fuori casa quando i carabinieri della stazione di Volla hanno proceduto a perquisizione. Nell’auto di Vincenzo Vaccaro, 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve modificata nella canna per divenire offensiva. Era, per altro, pericolosa anche perché un’arma del genere rischia di esplodere nelle mani di chi spara. L’uomo è stato arrestato per alterazione di armi e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.