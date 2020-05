LEGGI ANCHE

Finisce iled isi rimboccano le maniche per ripulire il quartiere. Accade, dove alcuni membri dell'associazione DDN (Diritti dei Napoletani) dell'avvocato Danila De Novellis, hanno deciso di darsi da fare per liberare il piazzale dallelasciati tra le aiuole ed i marciapiedi. Un'azione decisa che ha liberato la zona da quella che stava per diventare una piccola discarica a cielo aperto e che da tempo, veniva segnalata dai cittadini e dai residenti del viale Augusto.«Abbiamo deciso di metterci in gioco – afferma De Novellis – perchè abbiamo ritenuto che fosse un nostro dovere civico. In determinati casi, non ci sono altri modi se non quello di fare da soli. I nostri volontari si sono “armati” di guanti, scope e rastrelli per restituire dignità ad una delle piazze più belle del nostro quartiere. La disponibilità e l'abnegazione di queste persone, dovrebbe essere da esempio per tutti. Ora dobbiamo mettere al primo posto la cura delle strade per salvaguardare anche la nostra salute. Non possiamo tornare ai disagi precedenti all'emergenza covid. Cogliamo l'occasione per prenderci cura del nostro verde e degli spazi in cui viviamo».