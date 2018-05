«Io sto con Maresca», i volontari ripuliscono le frasi choc sul pm a via Marina

Giovedì 31 Maggio 2018, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:15

Hanno deciso di scendere in campo, dalla parte di chi lavora per far rispettare le leggi.Hanno assunto una iniziativa chiara, contro inerzia e indifferenza: via quelle scritte offensive contro Catello Maresca, punta di diamante della Procura di Napoli dopo una vita spesa nel pool antimafia e attualmente in forza al pool reati contro la pubblica amministrazione.Una scritta offensiva contro magistrato e forze di polizia giudiziaria (la Digos) ritenuti responsabili di aver condotto una indagine su uno dei filoni anarchici a Napoli.Sono stati i volontari dell’associazione Legalità e Territorio ad organizzarsi lungo via Marina, di fronte al Loreto Mare, per trasformare quelle frasi che rappresentavano da mesi un pugno nell’occhio per migliaia di napoletani che percorrono quella strada.Dunque ecco comparire una frase nuova: «io sto con Catello Maresca e con la Digos», una scelta di campo senza altri indugi.