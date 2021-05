Napoli vola: nuove rotte e più ecologia per Volotea

Napoli torna a volare. Volotea, la compagnia low cost che collega la città a molte località turistiche europee, ha annunciato ulteriori investimenti a Napoli. Saranno infatti basati a Capodichino 2 Airbus A320 che, grazie a una capienza di 180 posti, consentiranno all'azienda di aumentare la sua capacità di trasporto. L’arrivo degli A320 a Napoli si inscrive nel piano di sviluppo intrapreso da Volotea, recentemente diventata compagnia 100% Airbus.

APPROFONDIMENTI I COLLEGAMENTI Napoli, dal 18 maggio voliper l'aeroporto Londra Heathrow IL LOCKDOWN Speranza: «Dal 16 maggio niente quarantena per turisti da Ue,...

Volotea, che nel 2020 ha inaugurato una delle sue basi operative proprio a Napoli, baserà 2 aeromobili presso lo scalo, aumentando il volume di posti disponibili rispettivamente del 13% e del 77% rispetto all’estate 2019 e 2020. Infine, per la Summer 2021, il vettore scende in pista a Napoli con un totale di 23 rotte, 11 domestiche (Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa – novità 2021 – Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e 12 verso l’estero (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante).

La flotta aggiornata, spiegano i manager, sarà anche più rispettosa dell'ambiente, riducendo significativamente l’impronta di carbonio per passeggero della compagnia grazie alle minori emissioni di gas serra. In aggiunta, grazie ai “generatori di vortici” personalizzati, gli Airbus Volotea produrranno un minor effetto fischio in fase di avvicinamento, riducendo ulteriormente l'impatto acustico. Infine, non va dimenticata la sicurezza: tutti gli Airbus sono equipaggiati con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri, per viaggi all’insegna della massima igiene.