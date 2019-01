Vomero e Arenella, la guerra dei gazebo: vietati i teloni di protezione termica per bar e pub

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

Ricorsi e carta bollata pronti, raccolta di firme avviata. Si dia dunque fuoco alle polveri: al Vomero e all'Arenella è già scoppiata la «guerra dei gazebo». Di che si parla? Di presunte disparità che colpirebbero i proprietari di bar, caffetterie e pub della zona collinare; i quali - pur pagando le tasse di occupazione del suolo pubblico e pur essendo in regola con tutte le scartoffie e le autorizzazioni amministrative - oggi non possono tenere calate le protezioni termiche che pure vengono sciorinate in ogni dove, nel resto della città. Risultato: «Qui - denunciano gli imprenditori - stiamo subendo un calo drastico di clienti. Fa freddo, ma la Polizia municipale ci costringe a tenere alzati i teloni termici».