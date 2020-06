Napoli, orrore al Vomero: cadavere in avanzato stato di decomposizione in un appartamento

LEGGI ANCHE

Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un appartamento della zona del Vomero a Napoli., insieme con personale del 118 e vigili del fuoco, hanno trovato l'uomo deceduto da tempo probabilmente per cause naturali. Secondo quanto si è appreso l'uomo viveva da solo e l'appartamento era chiuso a chiave; è stato necessario utilizzare un'autoscala per accedere nella casa.