Rivolta mercatali, Vomero in tilt: blocco stradale e cassonetti a terra, chiusa piazza Medaglie d'Oro

Mercoledì 16 Maggio 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:36

Traffico in tilt a piazza Medaglie d’Oro dove alcune persone hanno rovesciato dei cassonetti dei rifiuti sulle strisce pedonali, chiudendo di fatto quasi tutta la piazza. Da giorni il quartiere è in agitazione per i lavori dei parcheggio di piazza degli Artisti che potrebbe comportare lo spostamento dei mercatali di Antignano.«Sono stato chiamato da molti cittadini che si stavano recando al lavoro o che stava noportando a scuola i propri figli - dichiara Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti - Una situazione surreale perché ad un certo punto ho visto scene di isterismo collettivo. Non è giusto che debbano essere sempre e soltanto i cittadini a pagare il conto per tutti. Manifestare va bene ma con criterio. Il problema più serio è che a pochi metri c'è l'ingresso dell'ospedale Santobono speriamo bene».