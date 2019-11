Vomero sotto controllo, nel fine settimana. Gli agenti del commissariato del quartiere sono stati supportati addirittura da Reparti Prevenzione Crimine di Sardegna e Piemonte oltre a quelli della Campania. Un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato la zona tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, viale Michelangelo, via Cilea, l’area pedonale di via Luca Giordano e piazza Leonardo.

LEGGI ANCHE Napoli, continua la strage di alberi: l'ultimo è caduto al Vomero

Nel corso dell’attività sono state identificate 300 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 79 veicoli.

Sono state contestate 6 violazioni al Codice della Strada, di cui due per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e per tale motivo sottoposti a sequestro amministrativo; due per mancanza della prescritta revisione periodica; una contestazione per mancata revisione periodica con una patente ritirata.

LEGGI ANCHE Movida blindata al Vomero: fermata 18enne con il kit dello scasso

Una persona è stata denunciata per ricettazione poiché trovata alla guida di un furgone con telaio abraso e con targhe di altro veicolo già confiscato.

Inoltre, sono state controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA