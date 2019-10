Napoli, Vomero blindato dai carabinieri: denunciata 19enne con un coltello a serramanico

Ultimo aggiornamento: 14:57

Da ieri sera fino all’alba i carabinieri della compagnia Vomero, del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno setacciato i quartieri del Vomero e dell’Arenella.Replicato il protocollo “metal detector” che oltre nella stazione metroè stato applicato anche in quella di. Qui un 18enne di via vecchia Miano a Piscinola è stato perquisito e trovato con un tirapugni nel giubbino; in via Merliani è stato sorpreso un 14enne dell’Avvocata in possesso di un coltello a farfalla nella tasca pantaloni; in piazza Quattro giornate una 19enne è stata beccata con un coltello a serramanico con una lama di 6 centimetri nella borsa: «Lo porta sempre, pensava fosse possibile farlo». Infine, un coltello a scatto lo aveva con sé un 43enne controllato in vico Paradiso: oltre all’arma aveva in tasca 3 grammi di hashish. Tutti i soggetti sono stati denunciati per porto illegale di armi.In via Caiazzo invece è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata, 25enne dell’Arenella già noto alle forze dell’ordine: ha bloccato per strada uno studente 18enne di via Salvator Rosa che stava rientrando a casa, lo ha afferrato alla gola con una mano e lo ha minacciato che se si fosse mosso lo avrebbero accoltellato, poi lo ha “perquisito” e gli ha sottratto il lo smartphone ed è fuggito di corsa.La vittima ha attirato l’attenzione di una pattuglia del reggimento Campania che stava battendo quella zona e ha denunciato di essere stata appena rapinata. I militari si sono messi sulle tracce del bandito e lo hanno stanato tra le siepi dei giardini in piazza Medaglie d’oro dove aveva tentato di nascondersi. È stato riconosciuto dalla vittima e arrestato dai carabinieri, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima che ha fatto ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli venendo dimessa con 5 giorni di prognosi per escoriazioni al collo.Ancora, nei pressi della metroi carabinieri hanno sorpreso un 21enne dell’Avvocata con precedenti per furti in abitazione e nelle scuole in possesso di due grossi cacciaviti nascosti sotto la sella del suo scooter.I militari, inoltre, hanno perquisito l’abitazione di una coppia di coniugi pregiudicati, in vico Paradiso alla salute, rinvenendo un pacchetto contenente 15 grammi di hashish divisi in stecche.Infine, tra piazza Quattro giornate, piazza Vanvitelli e via Luca Giordano, i carabinieri hanno scoperto e segnalato al prefetto di Napoli quattro assuntori di stupefacente tra i 21 e i 25 anni.