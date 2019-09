Napoli, Vomero nel caos: a fuoco un garage in via Kerbaker. Due intossicati in ospedale: c'è bimbo di 11 anni

Due persone sono state ricoverate per intossicazione. Le loro condizioni non sono gravi ma presentano problemi respiratori. Si tratta di un bambino di 11 anni portato al Santobono, e un adulto al Cardarelli.

Lunedì 2 Settembre 2019, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 22:31

In via Kerbaker, nei pressi di piazzetta Durante si è verificato in serata un violento incendio in un garage sottoposto a un condominio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio che ha provocato un fitto fumo nero e acre, capac di invadere tutto il quartiere.