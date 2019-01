Debiti rimossi e crediti gonfiati: la «mente» della maxi evasione era al Vomero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Gennaio 2019, 07:00

Una frode fiscale da ottanta milioni di euro, su un'evasione di complessivi 150 milio di euro: il tutto orchestrato in uno studio del Vomero, da parte di un gruppo di professionisti con solide basi napoletane, ma con radicamenti a Chieti e a Parma. Sono queste le accuse mosse a una presunta organizzazione dedita ai reati fiscali, culminata in arresti e sequestri, ma anche nel coinvolgimento di un imprenditore chietino dedito alla gestione di una coop nel campo dell'accoglienza degli immigrati richiedenti diritto. Ma andiamo con ordine, a partire dai numeri. Undici arresti, oltre sessanta indagati, tra questi finanche un dipendente dell'Agenzia dell'Entrate (Ufficio territoriale di Napoli tre), dove un dipendente è accusato di «aver procacciato clienti all'intera organizzazione, in cambio - dicono le indagini - di illeciti compensi». Indagini delle Procure di Napoli e Chieti, sono emerse condotte seriali di evasione dalla riscossione di imposte e contributi previdenziali attraverso l'indebito ricorso all'istituto della «compensazione», realizzate da professionisti e consulenti fiscali a beneficio dei 123 contribuenti. Il meccanismo fraudolento avrebbe permesso ai consulenti fiscali, registi della frode, di «azzerare» debiti tributari per oltre 80 milioni di euro utilizzando in compensazione crediti fiscali fittizi. Ma ecco i nomi dei destinatari delle undici misure di arresti domiciliari, secondo quanto emerge dal provvedimento firmato dal gip napoletano Anna Laura Alfano: figura chiave risulta Renato De Luca (difeso dai penalisti Carlo De Pascale e Ettore Stravino), indicato come uno dei presunti organizzatori della frode, assieme a Michelangelo Maffei (difeso dal penalista napoletano Francesco De Pasquale), che avrebbero messo in piedi un sistema organizzato attorno a una fitta rete di procacciatori e consulenti in grado di creare crediti posticci e posizioni fiscali completamente disancorate dalla realtà. Ma non è tutto: finiscono agli arresti domiciliari anche Orazio D'Ambrosio, Vincenzo Capoluongo, Luciano De Rosa (napoletano ma residente a Centola), i chietini Mattia Di Biase, Maurizio Di Biase, Romeo Melaragna, Matteo Veneziani, ma anche Gelsomina Maffei e Gennaro Maffei (parenti e collaboratori di Michelangelo Maffei, tutti difesi dall'avvocato De Pasquale).