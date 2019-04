Sabato 13 Aprile 2019, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 16:24

Traffico in tilt e autobus deviati. Una voragine di circa un metro si è aperta davanti l’ingresso della galleria Vittoria lato via Acton costringendo la deviazione dei mezzi e la chiusura per oltre un’ora di tutta la galleria. Sul posto l’assessore Alessandra Clemente e i tecnici del comune. La linea 151 costretta ad una deviazione su vis chiatamome con enormi disagi per gli utenti.