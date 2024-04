Napoli, voragine di via Morghen: gli sfollati possono tornare a casa

Napoli, possono rientrare a casa gli sfollati dell'edificio di via Morghen 63, costretti a lasciare le loro abitazioni all'alba del 21 febbraio, quando una voragine fece sprofondare la strada dinanzi al loro palazzo.

Il certificato di eliminato pericolo è stato firmato ed è stato presentato al Comune che l'ha ricevuto e ha avviato le procedure per riammettere gli inquilini nei loro appartamenti.

L'appuntamento per il rientro è fissato per domani mattina alle 11 quando gli inquilini dovrebbero ritrovarsi all'ingresso dell'edificio e riprendere possesso delle loro case.

Già in moto l'organizzazione per ripristinare tutte le utenze, acqua, gas ed elettricità, sospese come da norma in caso di possibile pericolo.