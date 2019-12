Dopo le segnalazioni e le richieste di intervento, è stato chiuso un tratto di carreggiata di via Marco Rocco di Torrepadula. Una strada - tra i quartieri di Chiaiano e Piscinola - ritenuta insicura a causa di una voragine nel terreno sottostante. L’intervento dei Vigili del Fuoco, voluto dai cittadini del quartiere, è stato utile proprio per la verifica di questa ipotesi.

Gli uomini, della squadra 8B di Scampia, si sono calati lungo la scarpata per accedere a quella che - grazie all’erosione delle acque meteoriche - è diventata una vera caverna sotto l’asfalto. Un vuoto nel terreno, a pochi metri dalla strada, che è stato necessario isolare in attesa degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza.

«Un primo passo è stato fatto - afferma l’attivista Alfredo Di Domenico - ma adesso bisogna andare avanti. Su questo tratto di strada, passano centinaia di auto e mezzi pesanti ogni giorno. È necessario garantire la sicurezza di tutti per evitare tragedie. Qui sotto c’è un vuoto enorme che non può essere preso sotto gamba. Gli organi competenti devono garantirci interventi immediati e risolutivi. Non è più il momento di aspettare»

