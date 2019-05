Napoli, ingorgo senza fine: via De Gasperi chiusa per 4 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 09:00

Sospiri nel traffico, ore spese a guardare lo sterzo. Sarà un inizio di settimana tutto in salita per gli automobilisti napoletani. La centralissima via De Gasperi, dopo la voragine che si è spalancata sotto i sanpietrini venerdì poco prima dell'ora di pranzo, resterà chiusa almeno «fino a mercoledì, giorno in cui dovrebbero finire le necessarie verifiche ai sottoservizi e alle tubature presenti in corrispondenza dello smottamento», fa sapere il Generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale di Napoli. Uno smottamento del terreno, dunque, e nel cuore del cuore della city partenopea, «dovuto probabilmente a un sovraccarico di vetture passate dalla strada dopo la chiusura di via Marchese Campodisola», continua Esposito. Tanto per ricordarlo, in via Campodisola, da aprile in poi, su richiesta della ditta, è stato allargato il cantiere dei lavori della metro per consentire l'apertura dell'uscita in tempo per l'inizio delle Universiadi. Un conto alla rovescia, dunque. Per limitare i disagi alla circolazione, il traffico - filtra ancora dalla Municipale - sarà deviato su via Campodisola riaperta al traffico.