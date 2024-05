Il gip Carbone del Tribunale di Napoli ha disposto la revoca degli arresti in carcere per Sabino De Micco, disponendo così gli arresti domiciliari per il consigliere della municipalità di Barra-San Giovanni e Ponticelli.

Decisiva la sospensione dal suo ruolo di politico, che ha di fatto interrotto i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, come ricordato dai penalisti Gabriele Esposito e Giacomo Pace. Come è noto, Di Micco è accusato di corruzione elettorale, una sorta di scambio politico mafioso finalizzato alla corruzione, nell'ambito dell'inchiesta condotta dai pm Stefano Capuano e Henry John Woodcock. I due pm avevano espresso parere negativo alla richiesta di domiciliari, nel corso di un'inchiesta che è ancora formalmente aperta. In sintesi, la Procura di Napoli ipotizza l'esistenza di accordi politico-elettorali per la conquista di un seggio al consiglio comunale di Cercola; un accordo nel quale si sarebbero mossi soggetti legati al crimine organizzato di Ponticelli. Verifiche in corso, si parte da un assunto: il voto nell'area est costava cinquanta euro; trenta al primo turno, 20 al ballottaggio.

E c'era un piano anche per le europee, secondo alcune intercettazioni ricavate dai carabinieri del comando provinciale di Napoli.