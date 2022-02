Voto di scambio a Napoli, assolto Michele Schiano di Visconti: «Giustizia è fatta»

«Ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Ho affrontato con silenziosa dignità questa vicenda. Ora posso dire ad alta voce che giustizia è stata fatta». Sono le parole di Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, assolto oggi pomeriggio con formula piena dal giudice per le udienze preliminari di Napoli dall'accusa di voto di scambio perché il «fatto non sussiste».

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Voto di scambio a Napoli, raffica di rinvii a giudizio:... L'INCHIESTA Voto di scambio e camorra, ​27 indagati per le elezioni comunali a...

Michele Schiano di Visconti era rimasto coinvolto in una indagine della Procura di Napoli sul voto di scambio nel capoluogo partenopeo per le elezioni comunali del 2016. Nell'ottobre 2021 furono 25 i rinvii a giudizio per politici e soggetti ritenuti legati alla camorra di Secondigliano. Il capogruppo regionale scelse il rito abbreviato.