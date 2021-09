Operai Whirlpool chiedono di incontrare Giorgetti all'Unione industriali di Napoli

Chiedono un incontro coi il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ed intanto manifestano in strada. Sono gli opera della Whirlpool di Napoli che questo pomeriggio, hanno voluto raggiungere piazza dei Martiri dove, dalle 15, il ministro si è recato per un incontro nella sede napoletana dell’unione industriali.

Un presidio nato spontaneamente ed al grido di “Napoli non molla”. Un ulteriore tentativo di portare all’attenzione del governo la vertenza forse più “discussa” degli ultimi anni.

«Chiediamo che la nostra situazione sia risulta una volta per tutte - affermano - perché non ne possiamo più. Non ci siamo mai fermati e continueremo a batterci per il nostro futuro. Napoli non molla e noi ne siamo la testimonianza. Vogliamo incontrare il ministro per avere risposte immediate e senza più rinvii. Noi e le nostre famiglie non possiamo aspettare».