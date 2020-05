Whirlpool Napoli, i sindacati al ministero: ​«Riconvocare subito il tavolo»

Il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm di Whirlpool chiede al ministero dello Sviluppo economico «una immediata riconvocazione, poiché le ultime comunicazioni aziendali non solo non indicano un ripensamento sulla sciagurata decisione di chiudere lo stabilimento di Napoli, ma fanno temere possibili ulteriori azioni di ristrutturazione a causa della caduta di mercato determinata dalla emergenza Covid-19». Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm in un comunicato congiunto confermando «lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti Whirlpool».

Fim, Fiom, Uilm, si legge nella nota, ribadiscono «che non accetteranno percorsi diche discriminino fra stabilimenti, poiché resta fermo l'obiettivo prioritario die di evitare il rischio di esuberi in tutta Italia. Anzi la richiesta sindacale sarà di subordinare qualsiasi eventuale aiuto di Stato al mantenimento di tutti i siti, alla tutela dell'occupazione e al rispetto dell'accordo del 2018 anche relativamente agli investimenti. Riteniamo giusto penalizzare fortemente la multinazionale, se persisterà nel proposito di delocalizzare la produzione di Napoli e le funzioni impiegatizie, in violazione degli accordi sottoscritti con sindacato e istituzioni a ottobre 2018».

Oltre a scongiurare la chiusura di Napoli, rilevano i sindacati, «è urgente concretizzare learrestare la continua delocalizzazione delle funzioni impiegatizie e completare gli investimenti nelle fabbriche italiane. Se il ministero dello Sviluppo economico continuerà a non convocare il tavolo Whirlpool, verranno proclamate le mobilitazioni necessarie a richiamare Whirlpool e Governo alle loro responsabilità». Il coordinamento ricorda che domenica 31 maggio alle 10 si terrà, con una diretta Facebook (http://www.facebook.com/napolinonmollaitaliacheresiste), 'l'Italia che non mollà, con la partecipazione dei segretari generali di categoria e delle confederazioni territoriali, nonché di numerosi ospiti delle istituzioni e della società civile.

