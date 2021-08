Whirlpool Napoli, Ferragosto di lotta e resistenza: presidio in fabbrica alle 10

I lavoratori della Whirlpool di Napoli non mollano, la loro lotta al diritto del lavoro e alla dignità continua anche a Ferragosto, giorno simbolico della festa e del riposo lavorativo.

Gli operai, infatti, hanno organizzato a partire dalle ore 10,00 un «aperitivo di resistenza», per dimostrare che la dignità, il rispetto e il diritto al lavoro non possono andar in vacanza.

APPROFONDIMENTI L'INDUSTRIA Licenziamenti selvaggi, multe per multinazionali che ricevono aiuti... L'INTERVISTA Whirlpool Napoli, la viceministra Todde: «Un consorzio di... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, primi spiragli: un polo dell'ecomobilità...

Per il terzo anno consecutivo e dopo 27 mesi di presidio e lotta operaia, il 15 agosto sarà effettuato un appello corale alle istituzioni e al Governo per non dimenticarsi della battaglia dei lavoratori «cancellati» dalla multinazionale.