Whirlpool, gli operai di Napoli incontrano il ministro Provenzano

Gli operai della Whirlpool hanno incontra il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in occasione dell'assemblea del Pd, a Napoli, in corso all'ippodromo di Agnano. Fim, Fiom e Uilm territoriali e una delegazione della Rsu dello stabilimento Whirlpool di Napoli est hanno chiesto «supporto nella vertenza che va avanti da oltre 1 anno». «Abbiamo ribadito - fanno sapere - che non siamo interessati a soluzioni alternative che mettano in discussione gli accordi e gli impegni sottoscritti in sede ministeriale». «La Campania e il Sud hanno già pagato un prezzo altissimo con la chiusura del sito di Carinaro - sottolineano gli operai - e ricordiamo che le reindustrializzazioni definite da Whirlpool sono ancora ferme, come nel caso di Caserta, o fallimentari come nel caso di Embraco». «Il ministro Provenzano - concludono - si è impegnato per un confronto con il ministro Patuanelli, prima della prossima riunione prevista per il 31 luglio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA