Whirlpool, rinviato il tavolo con il ministero: in bilico il futuro ​di 330 lavoratori

È stato posticipato al 29 dicembre il Tavolo sulla crisi del sito Whirlpool di Napoli convocato per domani in videoconferenza dal Mise. All'incontro, secondo quanto si apprende, sempre in videoconferenza partciperà la multinazionale del bianco e Fim Fiom Uilm e Ugl metalmeccanici.

Al centro il destino dei 330 lavoratori di via Argine che Whirlpool, come annunciato nell'incontro prima di Natale, vorrebbe mettere in cig dal primo gennaio al 30 marzo per poi procedere dal 1 aprile ai licenziamenti collettivi. Al centro dunque l'accesso alla cassa integrazione e al possibile anticipo da parte dell'azienda: governo e sindacati, infatti, premono per assicurarsi un piano di usicta del Gruppo che dia garanzie dal punto di vista produttivo e occupazionale.

Ultimo aggiornamento: 17:17

